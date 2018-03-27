صور.. قصة يوسف طفل يعانى من الغدة الليمفاوية ووالدته تتمنى علاجه

المنوفية - محمود شاكر

فى سيناريو متكرر بمحافظة المنوفية، لضحية جديدة، من المستشفيات والتى جسد بطولتها فى هذه المرة طفل لم يتجاوز الثمانية سنوات، أصيب منذ ولادته بعدد من الأمراض التى أصابته فى النهاية بمرض بالغدة الليمفاوية، ويحتاج الى إجراء عملية جراحية، ويعيش وسط أسرة بسيطة لا تتمكن من الوفاء بالتكاليف .

وعلى بعد مسافة قريبة من مجلس مدينة أشمون بمحافظة المنوفية، وبشارع جانبى تسكن الأسرة المكونة من أربعة أفراد فى شقة بالطابق الثانى بالإيجار لا تتخطى مساحتها الـ60 مترا، الزوج يعمل باليومية، رزق يوم بيوم، والزوجة لا تجيد القراءة والكتابة، واثنين من الأبناء بنت فى سن الرابعة عشر من عمرها، وولد لم يتجاوز الثمانية سنوات يعانى المرار .

انتقلنا إلى شقة الأسرة لنرصد معاناة الطفل يوسف السيد عبدالنبى والذى لم يتجاوز الثامنة من عمرة، ويعانى من العديد من الأمراض وأصعبها مرض بالغدة الليمفاوية، ويحتاج إلى إجراء عملية جراحية.

تروى منى عبدالباسط سعد، صاحبة الـ43 عاما، قائلة "تزوجت من السيد عبدالنبى صالح، منذ ما يقرب من 16 عاما، انتقلنا خلالها إلى أكثر من منزل للإيجار بعد أن رفع صاحب السكن القيمة الإيجارية، لنستقر بهذه الشقة التى ندفع لها إيجارا شهريا 350 جنيها بالإضافة إلى المياه والكهرباء وغيرها من المصروفات .

وأضافت منى، يعمل زوجى باليومية، برزق يوم بيوم، ورضينا بالأمر الواقع، وعشنا على هذا الامر، حتى رزقنا الله ببنت وولد، هم كل حياتنا، ونظرا لضيق الرزق لم نتمكن من إلحاقهم بالمدارس، وتعرض نجلى الاصغر يوسف للعديد من الأمراض منذ ولادته، إلى أن أصيب بمرض بالغدة الليمفاوية، ويحتاج إلى إجراء عملية جراحية .

وناشدت منى، وزير الصحة بأن يساعدها فى إجراء العملية لنجلها نظرا لأنها غير قادرة على تحمل تكاليفها العالية عليها وعلى زوجها الذى يعمل يوما بيوم .