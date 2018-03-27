صور.. زيادة إقبال الناخبين من أهالى كفر الشيخ على اللجان

اقبال على اللجان من الأهالي بكفر الشيخ







كفر الشيخ – محمد سليمان

زاد إقبال الناخبين على مقار الاقتراع بمحافظة كفر الشيخ، للإدلاء بأصواتهم فى اللجان الانتخابية، وارتفعت نسبة الإقبال بمحافظة كفر الشيخ، وشهدت العديد من القرى اصطفاف المواطنين فى طوابير، للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، خاصة أن حالة الطقس مستقرة ومعتدلة.

وقامت قوات الجيش والشرطة بتنظيم وتسهيل دخول المواطنين وتأمينهم، بعد أن قامت بغلق الحارة المؤدية للجان بمتاريس حديدية، وتم عمل كردون حول اللجان، كما قامت الوحدات المحلية، بإقامة خيام انتظار، وتخصيص كرسى متحرك للمرضى وكبار السن.

يذكر أن عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فىة 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.



1-جانب من المقبلين على الانتخابات



2- جانب من التوافد في اللجان