video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 27 مارس 2018 07:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. زيادة إقبال الناخبين من أهالى كفر الشيخ على اللجان

الثلاثاء، 27 مارس 2018 05:51 م
صور.. زيادة إقبال الناخبين من أهالى كفر الشيخ على اللجان اقبال على اللجان من الأهالي بكفر الشيخ





كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق

زاد إقبال الناخبين على مقار الاقتراع بمحافظة كفر الشيخ، للإدلاء بأصواتهم فى اللجان الانتخابية، وارتفعت نسبة الإقبال بمحافظة كفر الشيخ، وشهدت العديد من القرى اصطفاف المواطنين فى طوابير، للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، خاصة أن حالة الطقس مستقرة ومعتدلة.

وقامت قوات الجيش والشرطة بتنظيم وتسهيل دخول المواطنين وتأمينهم، بعد أن قامت بغلق الحارة المؤدية للجان بمتاريس حديدية، وتم عمل كردون حول اللجان، كما قامت الوحدات المحلية، بإقامة خيام انتظار، وتخصيص كرسى متحرك للمرضى وكبار السن.

يذكر أن عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فىة 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.

 

1-جانب من المقبلين على الانتخابات
1-جانب من المقبلين على الانتخابات

 

2- جانب من التوافد في اللجان
2- جانب من التوافد في اللجان

 

3- جانب من الاقبال في لجان كفر الشيخ
3- جانب من الاقبال في لجان كفر الشيخ

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حملة "كلنا معاك من أجل مصر" تنظم مؤتمرات حاشدة بقرى كفر الشيخ

انتخابات الرئاسة

انتخابات مصر

الانتخابات الرئاسية

انتخابات الرئاسة المصرية

الانتخابات

لجان الانتخابات

انتخابات الرئاسة المصرية 2018

الانتخابات المصرية

اعرف لجنتك

اللجنة الوطنية للانتخابات

الانتخابات فى مصر

بالرقم القومى




لا تفوتك
"الهيئة الوطنية": إلغاء ساعة الراحة تلبية للموظفين الراغبين فى التصويت

"الهيئة الوطنية": إلغاء ساعة الراحة تلبية للموظفين الراغبين فى التصويت

موعد مباراة مصر واليونان والقنوات الناقلة

موعد مباراة مصر واليونان والقنوات الناقلة

"التموين": بدء طرح الرنجة والفسيخ فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة 25%.. "القابضة الغذائية": ارتفاع معدلات توريد القصب لـ5 ملايين و830 ألف طن.. وشركات الجملة تنتهى من صرف المقررات التموينية لشهر مارس

"التموين": بدء طرح الرنجة والفسيخ فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة 25%.. "القابضة الغذائية": ارتفاع معدلات توريد القصب لـ5 ملايين و830 ألف طن.. وشركات الجملة تنتهى من صرف المقررات التموينية لشهر مارس

دفتر أحوال المواطن.. شكوى من تكدس المواطنين أمام مكتب تموين الدخيلة بالإسكندرية.. شكوى من انتشار القمامة أمام محطة مترو عزبة النخل.. وقارئ يناشد وزارة الصحة بإنشاء مستشفى بقرية المحروسة فى قنا

دفتر أحوال المواطن.. شكوى من تكدس المواطنين أمام مكتب تموين الدخيلة بالإسكندرية.. شكوى من انتشار القمامة أمام محطة مترو عزبة النخل.. وقارئ يناشد وزارة الصحة بإنشاء مستشفى بقرية المحروسة فى قنا

بالخطوات.. كيف تمنع فيس بوك من تسجيل مكالماتك ورسائلك؟

بالخطوات.. كيف تمنع فيس بوك من تسجيل مكالماتك ورسائلك؟

الوطنية للانتخابات: المشاركة تعنى الديمقراطية والمقاطعة مكسب لكارهى الوطن

الوطنية للانتخابات: المشاركة تعنى الديمقراطية والمقاطعة مكسب لكارهى الوطن

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة