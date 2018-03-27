صور.. زيادة إقبال الناخبين من أهالى كفر الشيخ على اللجان

صور.. زيادة إقبال الناخبين من أهالى كفر الشيخ على اللجانالثلاثاء، 27 مارس 2018 05:51 م
اقبال على اللجان من الأهالي بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق
زاد إقبال الناخبين على مقار الاقتراع بمحافظة كفر الشيخ، للإدلاء بأصواتهم فى اللجان الانتخابية، وارتفعت نسبة الإقبال بمحافظة كفر الشيخ، وشهدت العديد من القرى اصطفاف المواطنين فى طوابير، للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، خاصة أن حالة الطقس مستقرة ومعتدلة.
وقامت قوات الجيش والشرطة بتنظيم وتسهيل دخول المواطنين وتأمينهم، بعد أن قامت بغلق الحارة المؤدية للجان بمتاريس حديدية، وتم عمل كردون حول اللجان، كما قامت الوحدات المحلية، بإقامة خيام انتظار، وتخصيص كرسى متحرك للمرضى وكبار السن.
يذكر أن عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فىة 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.
1-جانب من المقبلين على الانتخابات
2- جانب من التوافد في اللجان
3- جانب من الاقبال في لجان كفر الشيخ
إضافة تعليق
"التموين": بدء طرح الرنجة والفسيخ فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة 25%.. "القابضة الغذائية": ارتفاع معدلات توريد القصب لـ5 ملايين و830 ألف طن.. وشركات الجملة تنتهى من صرف المقررات التموينية لشهر مارس
دفتر أحوال المواطن.. شكوى من تكدس المواطنين أمام مكتب تموين الدخيلة بالإسكندرية.. شكوى من انتشار القمامة أمام محطة مترو عزبة النخل.. وقارئ يناشد وزارة الصحة بإنشاء مستشفى بقرية المحروسة فى قنا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة