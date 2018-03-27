صور.. زحام وإقبال كثيف على لجان ميت رهينة بالبدرشين‎

شهدت مدرسة ناصر عبد الحكيم، بميت رهينة فى البدرشين ازدحام من قبل الناخبين فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية 2018.

وجاء الإقبال الكثيف على لجنة ناصر عبد الحكيم ليفوق اليوم الأول من العملية الانتخابية.

ومن المتوقع أن يزيد الإقبال بمعدل كبير فى نهاية اليوم وثالث أيام الانتخابات غدا، الأربعاء.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الإثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.











