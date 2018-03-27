صور.. رهبان دير الأنبا بولا يدلون بأصواتهم برأس غارب بعد قطعهم 100 كيلو متر

صور.. رهبان دير الأنبا بولا يدلون بأصواتهم برأس غارب بعد قطعهم 100 كيلو مترالثلاثاء، 27 مارس 2018 07:55 م
البحر الأحمر - عماد عرفة
إضافة تعليق
أدلى نيافة الحبرالأنبا دانيال، أسقف ورئيس دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر، برفقة رهبان الدير، بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2018 بلجان مدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر.
كما رافق رئيس دير الأنبا بولا، خلال الإدلاء بصوته، عدد كبير من آباء كنيسة مارجرجس برأس غارب، حيث قطع رئيس الدير والمرافقون له مسافى تبلغ 100 كيلو متر من الدير حتى مقر اللجان بمدينة رأس غارب.
يبلغ عدد الناخبين فى محافظة البحر الأحمر 336 ألفا و954 مواطنا يصوتون فى 110 لجان فرعية تشرف عليها 8 لجان عامة و109 مراكز انتخابية.
يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الإثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.
يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الإثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.
إضافة تعليق
"التموين": بدء طرح الرنجة والفسيخ فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة 25%.. "القابضة الغذائية": ارتفاع معدلات توريد القصب لـ5 ملايين و830 ألف طن.. وشركات الجملة تنتهى من صرف المقررات التموينية لشهر مارس
دفتر أحوال المواطن.. شكوى من تكدس المواطنين أمام مكتب تموين الدخيلة بالإسكندرية.. شكوى من انتشار القمامة أمام محطة مترو عزبة النخل.. وقارئ يناشد وزارة الصحة بإنشاء مستشفى بقرية المحروسة فى قنا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة