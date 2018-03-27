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صور.. رهبان دير الأنبا بولا يدلون بأصواتهم برأس غارب بعد قطعهم 100 كيلو متر

الثلاثاء، 27 مارس 2018 07:55 م
صور.. رهبان دير الأنبا بولا يدلون بأصواتهم برأس غارب بعد قطعهم 100 كيلو متر





البحر الأحمر - عماد عرفة
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أدلى نيافة الحبرالأنبا دانيال، أسقف ورئيس دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر، برفقة رهبان الدير، بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2018 بلجان مدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر.

كما رافق رئيس دير الأنبا بولا، خلال الإدلاء بصوته، عدد كبير من آباء كنيسة مارجرجس برأس غارب، حيث قطع رئيس الدير والمرافقون له مسافى تبلغ 100 كيلو متر من الدير حتى مقر اللجان بمدينة رأس غارب.
 
يبلغ عدد الناخبين فى محافظة البحر الأحمر 336 ألفا و954 مواطنا يصوتون فى 110 لجان فرعية تشرف عليها 8  لجان عامة و109 مراكز انتخابية.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الإثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.
 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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