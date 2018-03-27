صور.. رئيس لجنة يساعد مسنة فى الإدلاء بصوتها بانتخابات الرئاسة بسوهاج







سوهاج محمود مقبول

قام المستشار خالد عبد الغفار رئيس لجنة الثانوية العسكرية بمحافظة سوهاج بالخروج لسيدة مسنة تيسيرا عليها المسلحة ووضعها على كرسى متحرك وقدم لها بطاقة التصويت ووقعت عليها أمامه .

وأوضح رئيس اللجنة، أن ما تم هو تكريما لتلك السيدة المسنة التى بالرغم من كبر سنها وظروفها المرضية إلا أنها أصرت على الخروج والمشاركة فى العملية الانتخابية وهذا أن دل فإنما يدل على أن مصر لها مكانه كبيرة وراسخة فى قلوب الجميع .

وأضاف عبد الغفار: "نحن مستعدون لمساعدة الجميع من ذوى الاحتياجات الخاصة أو كبار السن أو المرضى وتحقيق رغبتهم فى المشاركة والتصويت فى الانتخابات الرئاسية، وذلك فى حدود القانون واللوائح المنظمة للعملية الانتخابية".

ومن ناحية أخرى رصدت "اليوم السابع" قيام سيدة بمحافظة سوهاج بارتداء علم مصر والتوجه إلى مقر اللجان الانتخابية بمدرسة الثانوية العسكرية والإدلاء بصوتها فى صناديق الاقتراع، موضحة أنها قررت المشاركة فى عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية مرتدية علم مصر لتحفيز المواطنين على الخروج، متابعة: "مصر فى كل شيء فينا وأننا لن نترك بلدنا تقف وحدها بل سوف نقف بجوارها ومعها فى كل وقت"، مناشدة جموع المصريين بضرورة الخروج والمشاركة لنثبت للجميع أن مصر أمنه وقوية .

وقامت المبادرة الشعبية "سوهاج صديقة لذوى الإعاقة"، بتوفير عدد من المترجمين للغة الإشارة للتواصل مع الصم والبكم المشاركين فى الانتخابات الرئاسية 2018.

وقال محمد أبو العجب مسئول ملف الإعاقة بسوهاج، إن عدد المترجمين باللجان بسوهاج 86 مترجما والهدف من تواجدهم توعية الناخبين من الصم والبكم بخطوات العملية الانتخابية، بالإضافة إلى ضمان حقهم فى العملية التصويتية والمشاركة السياسية.

وأضاف أبوالعجب، أن مبادرة سوهاج صديقة لذوى الإعاقة قامت بالتعاون مديرية أمن سوهاج والمجتمع المدنى بتوفير كراسى متحركة لنقل المعاقين حركيًا وتم توزيع عددا من المنشورات التوعوية التى توضح لهم كيفية التصويت طبقا للقواعد المنظمة التى أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات فى هذا الشأن.

وأوضح مسئول ملف الإعاقة بسوهاج، أن هناك تعاون تام ما بين رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة ورؤساء اللجان القضاة بخصوص مساعدة ذوى الإعاقة، حيث شهدت العديد من اللجان خروج القضاة خارج اللجنة للتسهيل على ذوى الإعاقة فى عملية التصويت.

فيمت أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج انتظام سير العملية الانتخابية بجميع اللجان الفرعية وعددها 781 لجنة بجميع قرى ومدن المحافظة .

وقامت جميع اللجان على مستوى المحافظة باستئناف أعمالها لليوم الثانى على التوالى لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى تمام الساعة التاسعة صباحا، حيث وصل جميع القضاة المشرفين على الانتخابات بالمواعيد المحددة بجميع اللجان على مستوى المحافظة .

وأوضح عبد المنعم، أنه جارى متابعة العملية الانتخابية من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة فى 18 لجنة عامة تضم 720 مركزًا انتخابيًا و781 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، بالتنسيق مع اللجان الفرعية بكل مركز .

وشدد محافظ سوهاج، على جميع الجهات المعنية بضرورة المتابعة المستمرة لكافة الأحداث التى تتم بجميع اللجان الانتخابية على مدار الساعة، والتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والتأكد من انتظام سير العملية الانتخابية وتذليل كافة العقبات.