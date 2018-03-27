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صور..تزايد الإقبال على لجان منشأة القناطر بالجيزة فى اليوم الثانى

الثلاثاء، 27 مارس 2018 05:58 م
صور..تزايد الإقبال على لجان منشأة القناطر بالجيزة فى اليوم الثانى إقبال المواطنين فى اليوم الثانى للانتخابات





كتب أحمد حربى
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زادت نسبة إقبال الناخبين، على اللجان الانتخابية بدائرة منشأة القناطر بالجيزة .، عصر اليوم الثلاثاء، بصورة ملحوظة فى ثانى أيام انتخابات رئاسة الجمهورية.
 
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إقبال السيدات على لجنة التصويت
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سيدات يصطحبن أطفالهن فى ثاني يوم التصويت

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شاب يلتقط صورة من مصوت مسن
 
واحتشد عدد من المواطنين على لجان مدارس قريتى منشية رضوان وبرقاش ونفس الحال لباقى 44 لجنة انتخابية فى 24 قرية بالمركز.
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المواطنون يلتقطون صور للذكرى

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مواطنون يلتقطون صور من رجال الجيش

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احتشاد السيدات فى انتظار دورهن للتصويت
 
وحرص عدد من السيدات على الإدلاء بأصواتهن منذ الساعات الأولى اليوم بنسبة زائدة مقارنة بالأمس.
 
ويذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الإثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

 


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