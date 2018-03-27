صور..تزايد الإقبال على لجان منشأة القناطر بالجيزة فى اليوم الثانى

كتب أحمد حربى

زادت نسبة إقبال الناخبين، على اللجان الانتخابية بدائرة منشأة القناطر بالجيزة .، عصر اليوم الثلاثاء، بصورة ملحوظة فى ثانى أيام انتخابات رئاسة الجمهورية.

واحتشد عدد من المواطنين على لجان مدارس قريتى منشية رضوان وبرقاش ونفس الحال لباقى 44 لجنة انتخابية فى 24 قرية بالمركز.



المواطنون يلتقطون صور للذكرى



مواطنون يلتقطون صور من رجال الجيش



احتشاد السيدات فى انتظار دورهن للتصويت

وحرص عدد من السيدات على الإدلاء بأصواتهن منذ الساعات الأولى اليوم بنسبة زائدة مقارنة بالأمس.

ويذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الإثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.