video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 27 مارس 2018 09:15 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. تزايد أعداد الناخبين بالزاوية الحمراء قبل ساعة من إغلاق اللجان

الثلاثاء، 27 مارس 2018 08:19 م
صور.. تزايد أعداد الناخبين بالزاوية الحمراء قبل ساعة من إغلاق اللجان المواطنين أمام اللجنة





كتب إيهاب المهندس
إضافة تعليق

شهدت لجان التصويت الفرعية، بالزاوية الحمراء، تزايد فى أعداد الناخبين قبل ساعة من إغلاقها، فى ثانى الانتخابات الرئاسة 2018، وتصدر المشهد الأطفال وهم يحملون علم مصر.

8e4f1c0f-25ef-4161-905e-7928269b2c2c
أطفال يحملون علم مصر

 

73e94e56-52ac-424b-8179-c592f736b73d
أقبال أمام اللجنة

 

59027755-eb7f-4768-9b1f-ac8ee23281f2
مواطنون يحتشدون أمام اللجنة
c2800fdf-d8bd-4769-b2dd-88fbe6cbcad3
سيدات أمام اللجنة

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الإثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف. 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عريس وعروسة يشاركان في الانتخابات الرئاسية بمركز صدفا بأسيوط

صور.. حملة "هنشارك" تنظم مسيرة أمام محافظة الجيزة لحث المواطنين على المشاركة

جدة الشهيد محمود فارس: انتخبت السيسى لأنه حمى مصر من الإرهاب

انتخابات الرئاسة

انتخابات مصر

انتخابات مصر 2018

انتخابات الرئاسة المصرية

الانتخابات المصرية

انتخابات الرئاسة 2018

الهيئة الوطنية للانتخابات

انتخابات المصرين بالخارج

الرئيس السيسى

موسى مصطفى موسى

الدعاية الانتخابية

الجدول الزمنى للانتخابات

تصوير المصريين بالخارج




لا تفوتك
"الهيئة الوطنية": إلغاء ساعة الراحة تلبية للموظفين الراغبين فى التصويت

"الهيئة الوطنية": إلغاء ساعة الراحة تلبية للموظفين الراغبين فى التصويت

موعد مباراة مصر واليونان والقنوات الناقلة

موعد مباراة مصر واليونان والقنوات الناقلة

"التموين": بدء طرح الرنجة والفسيخ فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة 25%.. "القابضة الغذائية": ارتفاع معدلات توريد القصب لـ5 ملايين و830 ألف طن.. وشركات الجملة تنتهى من صرف المقررات التموينية لشهر مارس

"التموين": بدء طرح الرنجة والفسيخ فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة 25%.. "القابضة الغذائية": ارتفاع معدلات توريد القصب لـ5 ملايين و830 ألف طن.. وشركات الجملة تنتهى من صرف المقررات التموينية لشهر مارس

دفتر أحوال المواطن.. شكوى من تكدس المواطنين أمام مكتب تموين الدخيلة بالإسكندرية.. شكوى من انتشار القمامة أمام محطة مترو عزبة النخل.. وقارئ يناشد وزارة الصحة بإنشاء مستشفى بقرية المحروسة فى قنا

دفتر أحوال المواطن.. شكوى من تكدس المواطنين أمام مكتب تموين الدخيلة بالإسكندرية.. شكوى من انتشار القمامة أمام محطة مترو عزبة النخل.. وقارئ يناشد وزارة الصحة بإنشاء مستشفى بقرية المحروسة فى قنا

بالخطوات.. كيف تمنع فيس بوك من تسجيل مكالماتك ورسائلك؟

بالخطوات.. كيف تمنع فيس بوك من تسجيل مكالماتك ورسائلك؟

الوطنية للانتخابات: المشاركة تعنى الديمقراطية والمقاطعة مكسب لكارهى الوطن

الوطنية للانتخابات: المشاركة تعنى الديمقراطية والمقاطعة مكسب لكارهى الوطن

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة