صور.. تزايد أعداد الناخبين بالزاوية الحمراء قبل ساعة من إغلاق اللجان







كتب إيهاب المهندس

شهدت لجان التصويت الفرعية، بالزاوية الحمراء، تزايد فى أعداد الناخبين قبل ساعة من إغلاقها، فى ثانى الانتخابات الرئاسة 2018، وتصدر المشهد الأطفال وهم يحملون علم مصر.



أطفال يحملون علم مصر



أقبال أمام اللجنة



مواطنون يحتشدون أمام اللجنة



سيدات أمام اللجنة

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الإثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.