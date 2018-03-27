صور.. الشرطة تساعد المسنين للوصول إلى لجان منشأة القناطر بالجيزة







كتب أحمد حربى

حرصت قوات التأمين من الشرطة والجيش على مساعدة كبار السن وذوى الإعاقة، للوصول إلى اللجان الانتخابية بدائرة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة.

المشهد تكرر فى أغلب لجان الدائرة وعددها 44 لجنة فى 24 قرية، حيث توافد الناخبون منذ الساعات الأولى من اليوم الثانى لانتخابات رئاسة الجمهورية فى قرى المركز.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الاثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.