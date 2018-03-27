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صور.. السيدات تتصدر المشهد الانتخابى فى حدائق الأهرام

الثلاثاء، 27 مارس 2018 07:20 م
صور.. السيدات تتصدر المشهد الانتخابى فى حدائق الأهرام السيدات تتصدر المشهد الانتخابى فى حدائق الأهرام





كتب حازم عادل
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استقبلت لجان منطقة حدائق الأهرام الانتخابية بمحافظة الجيزة، وبالتحديد مدرسة الدكتور محمود عمر الثانوية بنات، عددا كبيرا من السيدات للإدلاء بأصواتهن في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وذلك بعد انخفاض الحرارة وخروج العديد منهن من العمل.
 
وتستقبل منطقة حدائق الأهرام الناخبين فى لجانهم الانتخابية في اليوم الثانى للعملية الديمقراطية انتخابات الرئاسة 2018، فى كل من مدرسة الدكتور محمود عمر الثانوية بنات، ومدرسة حدائق الأهرام النموذجية الابتدائية، ومدرسة الأهرام التجارية الثانوية بنات، ومدرسة حدائق الاهرام الاعدادية بنات، ومدرسة الأهرام للسياحة والفنادق.
 
يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الإثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.
 
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.
 
استمرار عمليات التصويت
استمرار عمليات التصويت

التصويت فى الانتخابات
التصويت فى الانتخابات

السيدات تتصدر المشهد الانتخابى بحدائق الاهرام
السيدات تتصدر المشهد الانتخابى بحدائق الأهرام

تزايد اعداد السيدات فى الانتخابات بحدائق الاهرام
تزايد أعداد السيدات فى الانتخابات بحدائق الأهرام

جانب من عمليات التصويت
جانب من عمليات التصويت
 

 


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