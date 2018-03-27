صور.. الإسعاف تنقل مسنا للتصويت فى الفيوم والقاضى ينتقل إليه بالاستمارة







الفيوم - رباب الجالي

نقلت سيارة تابعة لهيئة الإسعاف المصرية فرع الفيوم، مواطنا فى الستين من عمره وحالته الصحية حرجة إلى مقر اللجنة الانتخابية بقرية تطون بمركز إطسا بمحافظة الفيوم لرغبته فى الإدلاء بصوته.

كانت هيئة الإسعاف المصرية تلقت طلبا برغبة المواطن عادل فرحات محمود 60 سنة بالتصويت وعدم قدرته على الحركة، فانتقلت السيارة ونقلت المواطن إلى لجنة تطون بمركز اطسا وبمجرد علم القاضى المسئول عن اللجنة بالحالة الصحية للمواطن انتقل باستمارة التصويت إلى سيارة الإسعاف وتمكن المواطن من التصويت.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الإثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.



الإسعاف تنقل مسنا للتصويت (2)



الإسعاف تنقل مسنا للتصويت (3)