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صور.. الأوقاف الإسلامية تستنكر طقوس الجمعيات اليهودية المتطرفة بمحيط الأقصى

الثلاثاء، 27 مارس 2018 01:21 ص
صور.. الأوقاف الإسلامية تستنكر طقوس الجمعيات اليهودية المتطرفة بمحيط الأقصى الطقوس اليهودية المتطرفة





أ ش أ - تصوير أ ف ب
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استنكرت دائرة الأوقاف الاسلامية الفلسطينية ما قامت به الجمعيات اليهودية المتطرفة بحضور ما يسمى مدير معهد الهيكل الثالث وبدعم حكومى إسرائيلى من احتفالات وطقوس تلمودية فى منطقة القصور الأموية اليوم على بعد أمتار من المسجد الاقصى المبارك بمناسبة عيد الفصح اليهودى، مؤكدة أن هذا يحدث لأول مرة على مر تاريخ مدينة القدس، علما بأن هذه المنطقة هى وقف إسلامى وهى حق خالص للمسلمين.

وحذرت دائرة الأوقاف الاسلامية وشؤون المسجد الاقصى المبارك ـ فى بيان مساء اليوم ـ من مغبة ما تقوم به الجمعيات اليهودية المتطرفة بحق المسجد الأقصى المبارك ومحيطه فى محاولة لتغيير الوضع التاريخى والقانونى القائم فيه منذ أمد بعيد.


وأكدت الدائرة أن المسجد الأقصى المبارك بمساحته البالغة ١٤٤ دونما (الدونم كم2) ومحيطه هو مسجد إسلامى خالص للمسلمين وحدهم وسيبقى كذلك حتى يرث الله الأرض وما عليها.


وشددت على حرصها على حماية المسجد والدفاع عنه تحت وصاية ورعاية العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى.

الطقوس اليهودية المتطرفة
الطقوس اليهودية المتطرفة

 

جانب من الطقوس المتطرفة
جانب من الطقوس المتطرفة

 

طقوس يهودية بمحيط المسجد الأقصى
طقوس يهودية بمحيط المسجد الأقصى

 

طقوس يهودية
طقوس يهودية

 

منطقة القصور الأموية
منطقة القصور الأموية

 


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