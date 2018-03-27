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صور.. احتشاد الناخبين أمام لجان منطقة الزيتون قبل غلقها

الثلاثاء، 27 مارس 2018 08:02 م
صور.. احتشاد الناخبين أمام لجان منطقة الزيتون قبل غلقها احتشاد الناخبين أمام لجان منطقة الزيتون





كتب أحمد منصور
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تشهد لجان الانتخابات الرئسية احتشادا كبيرا من الناخبين، بمنطقة الزيتون، أمام مقار لجانهم، قبل غلق التصويت بحوالى ساعة، إذ من المقرر غلقها فى تمام التاسعة مساء.
 
كما خصصت وزارة الصحة عددا من سيارات الإسعاف، بدوائر اللجان الانتخابات الرئاسية 2018، بمنطقة الزيتون، إذ تتجول سيارات الإسعاف بجميع اللجان الموجودة بالمنطقة لتقديم الإسعافات الأولية حال حدوث أى أمر يستلزم ذلك، وخصوصا التوافد الكبير من قبل كبار السن.
 
يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الاثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء 28 مارس 2018، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وحتى وقت إغلقها، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.
 
جدير بالذكر أنه عدد الناخبين فى محافظة القاهرة بلغ 7 ملايين و409 آلاف و843 مواطنا يصوتون فى 1410 لجنة فرعية، تشرف عليها 44 لجنة عامه و 823 مركزا انتخابيا.
 
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألف و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضيا تقريبا يعاونهم 110 ألف موظف.
 
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