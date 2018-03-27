صور.. إقبال كثيف من المواطنين بالبحيرة على اللجان الانتخابية

جانب من الاقبال امام اللجان







البحيرة ناصر جودة و جمال ابوالفضل

تشهد اللجان الانتخابية بمحافظة البحيرة إقبالا كبيرا من المواطنين بشكل عام، وسط زغاريد السيدات أمام اللجان .

وبدأت السيارات تجوب الشوارع لحث المواطنين على الإدلاء بأصواتهم، وسط حضور ملحوظ من الشباب وكبار السن على حد سواء.

وتجمع المئات من المواطنين الآن أمام اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، والتعبير عن فرحتهم بطريقتهم الخاصة.



























