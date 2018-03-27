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الثلاثاء، 27 مارس 2018 07:28 م
خالد صلاح
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صور.. إقبال كثيف من المواطنين بالبحيرة على اللجان الانتخابية

الثلاثاء، 27 مارس 2018 07:26 م
صور.. إقبال كثيف من المواطنين بالبحيرة على اللجان الانتخابية جانب من الاقبال امام اللجان





البحيرة ناصر جودة و جمال ابوالفضل
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تشهد اللجان الانتخابية بمحافظة البحيرة إقبالا كبيرا من المواطنين بشكل عام، وسط زغاريد السيدات أمام اللجان .

وبدأت السيارات تجوب الشوارع لحث المواطنين على الإدلاء بأصواتهم، وسط حضور ملحوظ من الشباب وكبار السن على حد سواء.

وتجمع المئات من المواطنين الآن أمام اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، والتعبير عن فرحتهم بطريقتهم الخاصة.

 

إقبال كثيف من المواطنين بالبحيرة على اللجان الانتخابية (1)
 

 

إقبال كثيف من المواطنين بالبحيرة على اللجان الانتخابية (2)
 

 

إقبال كثيف من المواطنين بالبحيرة على اللجان الانتخابية (3)
 

 

إقبال كثيف من المواطنين بالبحيرة على اللجان الانتخابية (4)
 

 

إقبال كثيف من المواطنين بالبحيرة على اللجان الانتخابية (5)
 

 

إقبال كثيف من المواطنين بالبحيرة على اللجان الانتخابية (6)
 

 

إقبال كثيف من المواطنين بالبحيرة على اللجان الانتخابية (7)
 

 


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