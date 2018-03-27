صندوق المصريين: ندرس الاستثمار بـ4 مشروعات عقارية.. وأخرى بطنطا والمنيا







كتب هانى الحوتى

قال هاشم السيد الرئيس التنفيذى لشركة المصريين للاستثمار العقارى، إن طرح وثائق الصندوق بالبورصة اليوم الثلاثاء، يوفر آليتين الأولى عقارية لخدمة السوق العقارى والمطورين العقاريين، والثانية مالية جديدة لخدمة سوق المال، إذ تعد أول وثائق لصندوق عقارى تطرح بالبورصة.

وأضاف السيد، خلال مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء بمقر البورصة بوسط البلد، مناسبة بدء التداول على وثائق الصندوق بالبورصة المصرية، أن تأخير طرح وثائق الصندوق بالبورصة، سببه تأخير فى إنهاء إجراءات الطرح مع هيئة الرقابة المالية، مشيدا بجهود شريف سامى رئيس الهيئة السابق، فى تأسيس الصندوق، والتى استكملها بعده الرئيس الحالى الدكتور محمد عمران، ونائبه المستشار خالد النشار.

وعن خطة استثمارات شركة المصريين للاستثمار العقارى الفترة المقبلة، كشف هاشم السيد، عن دراسة الشركة 4 مشروعات عقارية منها مشروعات تجارية وفندقية، كما أنه جارى دراسة مشروعات أخرى بمحافظات أسيوط والمنيا والغربية، مضيفا أن المحافظة الأخيرة تضم مشروع تجارى ضخم على مساحة 16 ألف متر بمدينة طنطا، جارى دراسته.

وحول استثمار صندوق المصريين للاستثمار العقارى بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، استبعاد هاشم السيد، الاستثمار بالعاصمة الإدارية، موضحا أن الصندوق يريد تحقيق عائد سريع فى بداية تأسيسه، وفى المقابل مشروعات العاصمة قد تأخذ بعض الوقت لتحقيق عائد.

وحول نسبة العائد على الاستثمار بصندوق المصريين للاستثمار العقارى، أوضح السيد، أن العائد مختلف بين المشروعات، إذ يصل العائد فى إحدى المشروعات أكثر من 30%، مضيفا أن العائد من الاستثمار بالصندوق سيكون عائد دورى من الوثائق، وآخر من حصيلة بيع المشروعات، منوها إلى أن الشركة تضم فريق محترف من مديرين الاستثمار ذو خبرات كبيرة.

وفيما يتعلق بمدة نشاط صندوق المصريين للاستثمار العقارى، قال السيد، إن مدة نشاط الصندوق تبلغ 10 سنوات، إلا أن حملة الوثائق لهم الحق فى تمديد تلك المدة.