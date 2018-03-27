شريف إسماعيل يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى غدا لمناقشة عدد من الملفات







كتبت هند مختار

يرأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، غدا الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعى، لمناقشة عدد من الملفات المختلفة وتقارير الوزراء ومتابعة الملفات الاقتصادية والأمنية.

وكانت الحكومة قد وافقت فى اجتماع سابق على مشروع تطوير دار الوثائق‪ ‬القومية‪ ‬والمحفوظات، بهدف الحفاظ على الوثائق المتضمنة للبيانات أو المعلومات والإحصاءات الرسمية، بحيث يشمل ذلك عملية تقييم الوثائق، لضمها أو الاستغناء عنها، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترقيمها وحفظها، وتنظيم آليات الاطلاع عليها.