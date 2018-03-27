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سكرتير عام المنوفية يتفقد لجان الإقتراع بمركز ومدينة الباجور

الثلاثاء، 27 مارس 2018 08:56 م
سكرتير عام المنوفية يتفقد لجان الإقتراع بمركز ومدينة الباجور جانب من الجولة





المنوفية _ محمد فتحى ومحمود شاكر
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تفقد مساء اليوم الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية عدد من اللجان الانتخابية بمدرسة الشهيد محمود سيد فرحات يوسف للتعليم الأساسى بكوم الضبع ومدرسة كمال الشاذلي الإعدادية المشتركة بمركز ومدينة الباجور، للتأكد من سير وانتظام عملية التصويت باللجان الانتخابية بالمحافظة.

واطمئن مختار على سير العملية الانتخابية وتوافر كافة العناصر التى تمكن الناخبين من الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر، وعدم وجود ما يعكر صفو  العملية الانتخابية، مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير سبل الراحة والأمان للمواطنين، معربًا عن سعادته باستجابة المواطنين والنزول للاقتراع والإدلاء بأصواتهم والمشاركة فى العملية الإنتخابية .

وأضاف أن غرفة العمليات المركزية لم تتلقى أى شكاوى، مشدداً على ضرورة التعامل الفورى فى حالات الطوارئ والأزمات، مشيرًا إلى أنه لمس حالة من  أجواء الفرحة والسرور تسود اللجان الإنتخابية ، موجها الدعوة إلي المواطنين بالنزول والمشاركة في هذا العرس الديموقراطي  ، لتحقيق أعلي نسبة مشاركة علي مستوي الجمهورية .

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الإثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.


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