رويترز: إيران تنفى تقديم صواريخ باليستية للحوثيين باليمن







رويترز

نفى الحرس الثورى الإيرانى، اليوم الثلاثاء، أن طهران أمدت جماعة الحوثى فى اليمن بقدرات باليستية.

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن البريجادير جنرال يد الله جوانى مساعد القائد العام للحرس الثورى فى الشؤون السياسية قوله "الجميع يعلم أن كل طرق إرسال الأسلحة لليمن مغلقة".

وأضاف "توصل اليمنيون إلى القدرة على إنتاج أسلحتهم الدفاعية بأنفسهم بما فى ذلك الصواريخ".

من جانبها طالبت السعودية مجلس الأمن بتحمل مسئولياته فى حفظ الأمن والاستقرار الدوليين، وتوجه رسالة إلى مجلس الأمن بشأن الصواريخ الباليستية الحوثية الإيرانية، كما تطالب بمحاسبة إيران لتزويدها ميليشيا الحوثيين بصواريخ باليستية.