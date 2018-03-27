رويترز: إيران تنفى تقديم صواريخ باليستية للحوثيين باليمن

رويترز: إيران تنفى تقديم صواريخ باليستية للحوثيين باليمنالثلاثاء، 27 مارس 2018 10:25 ص
روحانى
رويترز
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نفى الحرس الثورى الإيرانى، اليوم الثلاثاء، أن طهران أمدت جماعة الحوثى فى اليمن بقدرات باليستية.
ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن البريجادير جنرال يد الله جوانى مساعد القائد العام للحرس الثورى فى الشؤون السياسية قوله "الجميع يعلم أن كل طرق إرسال الأسلحة لليمن مغلقة".
وأضاف "توصل اليمنيون إلى القدرة على إنتاج أسلحتهم الدفاعية بأنفسهم بما فى ذلك الصواريخ".
من جانبها طالبت السعودية مجلس الأمن بتحمل مسئولياته فى حفظ الأمن والاستقرار الدوليين، وتوجه رسالة إلى مجلس الأمن بشأن الصواريخ الباليستية الحوثية الإيرانية، كما تطالب بمحاسبة إيران لتزويدها ميليشيا الحوثيين بصواريخ باليستية.
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عدد الردود 0
بواسطة:
25 يناير 2011
هههههههههه
يا أخى ألم تفهم بعد ماذا يريد الغرب؟ قد فشلوا فى اخذ موافقة البرلمانات و الشعوب فليس امامهم سوى الجنون...هيمسكوا فى كل واحد فيكم شوية لاستفزازكم...يردون استفزازكم لبدء الحرب و لو فشلوا و سيفشلون سيبدأوها هم...ما يحدث الان هو بداية للحرب...الدليل؟ قد اعطوا لاسرائيل وعدا لمساندتها ..عودوا جميعا لتصريحات كوربين و الخارجية الالمانية و فرنسا و امريكا..ماذا لو تمسكت اسرائيل بهذه الوعود و كبرت فى دماغها و طالبتهم بالتدليل عليها؟ ماذا لو تواجدت بصورة اكبر فى العمال البريطانى او بمرشحيين اكثر فى الانتخابات الامريكية؟ قطعا ستكون الحرب للقضاء على اسرائيل قبل ان تتمكن من بلادهم