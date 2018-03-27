رئيس وفد الإتحاد الأفريقى لمتابعة الإنتخابات يشيد بإلتزام الناخبين بالنظام والسلمية

رئيس وفد الإتحاد الأفريقى لمتابعة الإنتخابات يشيد بإلتزام الناخبين بالنظام والسلميةالثلاثاء، 27 مارس 2018 12:25 ص
عبدالله ديوب، رئيس وفد الاتحاد الإفريقى
كتبت: إنجى مجدى
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قال عبدالله ديوب، رئيس وفد الاتحاد الإفريقى لمتابعة الإنتخابات الرئاسية، إن الإنتخابات جرت فى اليوم الأول فى بيئة سلمية فى ظل إنتشار مكثف لقوات الأمن، إذ لم يتم رصد أى حوادث أو مخالفات خلال العملية الإنتخابية من قبل أعضاء الوفد.
وأضاف ديوب، وزير خارجية جمهورية مالى الأسبق، لـ "اليوم السابع"، إن الناخبين كانوا منظمين للغاية حيث أدلى الشباب وكبار السن رجالا ونساءا بأصواتهم فى سلمية ونظام وإلتزام بصفوف التصويت.
وأوضح أن وفد الإتحاد الأفريقى لمتابعة الإنتخابات الرئاسية فى مصر يتكون من 40 مراقبا ينتشرون فى 12 محافظة فى أنحاء مصر، مضيفا أن مهمة الوفد محددة وتتعلق بمراقبة العملية الإنتخابية من تصويت وفرز الأصوات.
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