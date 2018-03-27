رئيس لجنة انتخابية بعين شمس: التصويت مستمر منذ الصباح.. وإقبال ملحوظ

رئيس لجنة انتخابية بعين شمس: التصويت مستمر منذ الصباح.. وإقبال ملحوظالثلاثاء، 27 مارس 2018 07:56 م
انتخابات الرئاسة
كتب محمود طه حسين
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قال رئيس لجنة مدرسة النهضة عين شمس، إن إقبال الناخبين على لجان التصويت مستمر منذ الصباح، موضحا أن اللجنة تشهد إقبالا ملحوظا من جانب المواطنين للإدلاء بأصواتهم.
وأوضح رئيس اللجنة أنه لم يتم رصد أى مخالفات من جانب الناخبين، مشيرا إلى أن باب التصويت متواصل حتى غلق باب اللجنة.
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.
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