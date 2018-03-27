رئيس قطاع التعليم يطالب باستثمار المشاركة الإيجابية فى الانتخابات

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية فى يومها الأول يجب أن لا تمر على المعلمين والمهتمين بالتعليم مرور الكرام ويجب استثمارها فى تعليم الديمقراطية للأطفال، لأن التعليم مفتاح التحضر والتقدم لأى مجتمع.

وتابع رئيس قطاع التعليم العام فى تصريحات صحفية: هناك علاقة وثيقة بين التعليم والديمقراطية، إذ لا يمكن الحديث عن تعليم حقيقى يساهم فى بناء الإنسان إلا فى وجود جو ديمقراطى داخل الفصل الدراسى يدعم عمليتى التعليم والتعلم وأن نمط المعلم فى إدارته للصف هى المختبر الحقيقى لبناء وإنتاج قيم الديمقراطية لأنها تحدد خصائص وسمات الحياة الاجتماعية للمتعلمين ومشاركتهم فى اتخاذ القرار عندما يكبرون.

وأوضح أن ديمقراطية التعليم هى الباب لتعليم الديمقراطية، كما أدعو المعلمين إلى استثمار حدث الانتخابات الرئاسية فى تعليم الولاء والانتماء وحب الوطن واكتساب قيم ومبادئ الديمقراطية.