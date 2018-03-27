رئيس الوزراء يجدد دعوته للمواطنين للمشاركة والإدلاء بأصواتهم بحرية تامة

رئيس الوزراء يجدد دعوته للمواطنين للمشاركة والإدلاء بأصواتهم بحرية تامةالثلاثاء، 27 مارس 2018 05:58 م
شريف إسماعيل
كتبت هند مختار
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واصل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إجراء اتصالاته عبر شبكة الفيديو كونفرانس مع عدد من المحافظين من غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، لمتابعة سير العملية الانتخابية.
واطمأن رئيس الوزراء على انتظام سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر، موجهاً المحافظين بضرورة استمرار التنسيق مع مختلف الجهات المعنية بسير العملية الانتخابية والمتابعة الميدانية وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين.
وأشاد شريف إسماعيل بالمواطنين الذين أدلوا بأصواتهم حتى الآن، معبراً عن تقديره لتمسكهم بممارسة حقهم الدستوري في اختيار رئيسهم ودورهم الإيجابي في بناء الدولة. وقد جدد رئيس الوزراء دعوته للمواطنين للمشاركة والإدلاء بأصواتهم تعبيراً عن اختياراتهم بحرية تامة باعتباره واجباً وطنياً وحقاً لا يجب التخلي عنه.
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