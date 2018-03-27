رئيس الوزراء يتابع الاستعداد لبدء تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل (صور )







كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، لمتابعة الاستعدادات الخاصة ببدء تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل فى محافظة بورسعيد.

وخلال اللقاء، عرض وزير الصحة تقريرًا حول مدى جاهزية المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية الاولية بالمحافظة لبدء تطبيق نظام التأمين الصحى، هذا إلى جانب متابعة الخطوات المتعلقة بميكنة النظام وإصدار الكارت الذكى الخاص بكل مواطن بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

وتناول اللقاء، ترتيبات الوزارة فيما يتعلق بتوزيع السكان على وحدات الرعاية الصحية الموجودة بمحافظة بورسعيد والبالغ عددها 40 وحدة جارى الانتهاء من تطوير 22 منها لتصبح جميع الوحدات جاهزة لتطبيق النظام، هذا إلى جانب 10 مستشفيات يتم تطويرهم حاليًا، وتضم مستشفى لأورام الاطفال وأخرى لأورام البالغين، ومستشفى للنساء والأطفال، وواحدة للرمد، ومستشفى للأمراض النفسية والإدمان، فضلًا عن المستشفيات التى تقدم الخدمات الصحية الثنائية "تقدم خدمة العمليات العادية". والثلاثية "تقدم خدمة العمليات المتقدمة مثل القلب المفتوح والأورام".

من ناحية أخرى، عرض وزير الصحة تقريرًا حول متابعة الإجراءات الصحية التى يتم تقديمها للمواطنين أثناء إدلاءهم بأصواتهم فى لجان الانتخابات الرئاسية، وما تم فى هذا الصدد من تشكيل لغرفة عمليات دائمة لتلقى أى بلاغات واتخاذ ما يلزم.











