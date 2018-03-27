دواوين الوزارات × 24 ساعة.. صرف المعاشات أول إبريل بمناسبة عيد القيامة

دواوين الوزارات × 24 ساعة.. صرف المعاشات أول إبريل بمناسبة عيد القيامةالثلاثاء، 27 مارس 2018 12:07 ص
د. غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
إعداد – وائل ربيعى
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وزارة الصحة:
وزارة التموين:
وزارة التضامن الاجتماعى:
وزارة التربية والتعليم:
وزارة الإسكان:
وزارة الأوقاف:
وزارة النقل:
وزارة الزراعة:
وزارة التعليم العالى:
وزارة الكهرباء:
وزارة الهجرة:
وزارة القوى العاملة:
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