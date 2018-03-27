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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 27-3-2018 بمحافظات مصر

الثلاثاء، 27 مارس 2018 12:02 ص
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 27-3-2018 بمحافظات مصر أحوال الطقس فى القاهرة - أرشيفية





كتب – محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.
 
 كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.
 
وبالنسبة لحالة البحر الأبيض المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر 

 
الصغرى العظمى 
القاهرة 14 30
وسط الدلتا 14 30
الأسكندرية 12 25
بلطيم 15 24
مطروح 12 24
السلوم 12 25
سيوة 08 31
بورسعيد 15 23
دمياط 15 23
العريش 11 24
رفح 10 24
الإسماعيلية 12 30
السويس 14 27
رأس سدر 13 28
نخل 07 31
نويبع 21 33
طابا 18 32
كاترين 09 28
الطور 15 29
شرم الشيخ 21 30
الغردقة 18 32
مرسى علم 21 33
الفيوم 13 30
بنى سويف 14 30
المنيا 12 31
أسيوط 13 33
سوهاج 14 35
قنا 15 37
الأقصر 17 38
أسوان 21 40
أبوسمبل 21 41
الوادى الجديد 12 37
شلاتين 20 31
ابو رماد 20 31
راس حدربة 22 30
حلايب 22 30
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى

الصغرى العظمى 
مكة المكرمة 26 39
المدينة 23 38
الرياض 19 34
المنامة 23 31
أبوظبى 21 33
الدوحة 23 34
الكويت 20 33
دمشق 11 30
بيروت 19 25
عمان 14 28
القدس 15 26
غزة 17 24
بغداد 20 32
مسقط 25 31
صنعاء 07 25
الخرطوم 26 42
طرابلس 12 17
تونس 10 17
الجزائر 09 15
الرباط 10 21
نواكشوط 18 33
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم

الصغرى العظمى 
أنقرة 03 19
اسطنبول 08 17
إسلام أباد 17 34
نيودلهى 20 38
جاكرتا 24 31
بكين 11 27
كوالامبور 23 33
طوكيو 11 20
أثينا 11 19
روما 05 16
باريس 09 13
مدريد 03 12
برلين 03 09
لندن 05 13
مونتريال 03 - 06
موسكو 05 - 02
نيويورك 02 09
واشنطن 01 11
 
 
 
 

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