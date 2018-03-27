حواجز حديدية فى محيط الإغلاق الجزئى لشارع ترعة الجبل بحدائق القبة منعا للزحام

حواجز حديدية فى محيط الإغلاق الجزئى لشارع ترعة الجبل بحدائق القبة منعا للزحامالثلاثاء، 27 مارس 2018 12:00 ص
كتب عبد الرحمن سيد
وضعت اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، بإشراف اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، حواجز حديدية بمحيط الإغلاق الجزئى لشارع ترعة الجبل بحدائق القبة، لمدة 3 شهور، لمنع الزحام بعدما حصل الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى على تصريح استكمال إنشاء عدد 2 بيارة صرف صحى، مع تدعيم المنطقة بالخدمات المرورية.
وستكون اﻷعمال شارع ترعة الجبل بحدائق القبة على بعد 175 مترا من محطة مترو أنفاق كوبرى القبة باستقطاع 3 أمتار من الاتجاهين، وترك باقى الحارات لمرور حركة السيارات، وسوف تكون الأعمال ليلا ونهارا حتى 4/6/2018.
و قامت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتكثيف الخدمات المرورية اللازمة، ووضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءة الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتيسير الحركة المرورية.
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