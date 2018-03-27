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الثلاثاء، 27 مارس 2018 01:18 م
خالد صلاح
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حاكم دبى يستعرض مع رئيس كوريا الجنوبية العلاقات الثنائية المشتركة

الثلاثاء، 27 مارس 2018 12:55 م
حاكم دبى يستعرض مع رئيس كوريا الجنوبية العلاقات الثنائية المشتركة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم





دبى (أ ش أ)
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التقى نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فى قصره فى زعبيل، اليوم الثلاثاء، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية مون جى إن، الذى يزور البلاد حاليًا.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الجانبين أكدا -خلال اللقاء- أهمية العمل الثنائى المشترك للارتقاء بعلاقات البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بما يخدم مصالح شعبيهما المشتركة واقتصادهما الوطنى

كما استعرض الجانبان مجمل العلاقات الثنائية المشتركة، خاصة على صعيد التبادل السياحي، حيث زار قرابة 140 ألف سائح كورى الإمارات العام المنصرم، فيما بلغ عدد السياح الإماراتيين إلى كوريا نحو 10 آلاف سائح، بالإضافة إلى أن 1600 كورى جنوبى يدرسون فى جامعات ومعاهد ومدارس الإمارات ما يسهم فى تعزيز العلاقات الإنسانية المتميزة التى تجمع بين البلدين الصديقين.

 


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