تعرف على إجراءات الحصول بطاقة ائتمان من البنوك وفوائدها







كتب – أحمد يعقوب

تعد بطاقة الائتمان التى تصدرها البنوك أحد بدائل التعامل بالكاش، وهى تعنى وضع حد مالى محدد، لهذه البطاقة دون الخصم من حسابات بنكية للعميل، ولكن عن طريق النقود الدائنة من البنك المصدر، وتتراوح فترة السداد لتلك المديونية الخاصة بالكارت بين 55 و57 يومًا وهى فترة السماح وبعد ذلك يتم وضع فائدة على المبلغ المدين، يترواح بين 2 و2.5% كمتوسط فى البنوك العاملة فى مصر.

ويعد مفهوم "المجتمع اللانقدى"، أى تعامل أفراد المجتمع بالكروت البلاستيكية التى تصدرها البنوك، من المفاهيم ذات الاهتمام الكبير فى مصر حاليًا، حيث يعد التعامل النقدى "الكاش" ذا مخاطر كبيرة تتمثل فى مخاطر حمل النقود الكاش وتعرضها للفقدان أو السرقة إلى جانب الدراسات التى تؤكد أن النقود الورقية تنقل الأمراض.. ويرصد "اليوم السابع"، فى هذا التقرير الإجراءات الخاصة بإصدار بطاقة الائتمان فى البنك الأهلى المصرى، أكبر البنوك العاملة فى مصر.

الشروط العامة: - الجنسية المصرية أو الإقامة بالنسبة للأجانب.

- حد أدنى للعمر 21 عامًأ للبطاقات الأصلية، و18 عامًا للبطاقات الاضافية.

طريقة الاشتراك:

- زيارة أقرب فرع من فروع البنك الأهلى المصرى.

- يقوم العميل بكتابة البيانات الشخصية الخاصة به وتعبئة طلب إصدار بطاقة الائتمان وتكون البطاقة بضمان الراتب – الحد الائتمانى يترواح بين 3 و5 أضعاف صافى الراتب الشهرى – أو بضمان ودائع أو شهادات ادخار.

- يرفق صورة بطاقة الرقم القومى وإيصال مرافق – مياه أو كهرباء أو تليفون – ومفردات الراتب الشهرى من جهة العمل.

مزايا بطاقة الائتمان: - حرية استخدام البطاقة فى المشتريات السلع والخدمات والسحب النقدى فى مصر وكافة أنحاء العالم.

- سعر عائد مدين شهرى 1.75% للبطاقات المضمنة و2.1% للبطاقات الغير المضمنة على المشتريات والسحب النقدى.

- الحصول على برامج ترويجية مميزة وحصرية.

- أقل حد أدنى للسداد 5% شهريًا من رصيد البطاقة الائتمانية.

- إمكانية إصدار بطاقات إضافية.

- على مدار 24 ساعة الاستعلام عن كافة الخدمات المتعلقة بالبطاقة من خلال خدمة "الأهلى فون" 19623 محليًا / /19623-00202 دوليًا.

- التسوق عبر الانترنت من خلال خدمة الكود الآمن.

- الحصول على نقاط من خلال برنامج Al-Ahly Points نظير استخدام البطاقة فى المشتريات، واستبدالها بقسائم شراء يمكن استخدامها لدى مجموعة من التجار المتعاقدين مع البنك الأهلى المصرى.

- تقسيط حركات المشتريات والسحب النقدى لفترات تصل إلى 36 شهرًا بسعر عائد مدين مميز من خلال خدمة التقسيط عبر الهاتف.

- تقسيط المشتريات لمدة تصل إلى 12 شهرًا بدون فوائد ضمن مجموعة كبيرة من التجار المتعاقدين مع البنك الهلى المصرى.