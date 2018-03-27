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تضامن دمياط: 4381 فيزا تكافل وكرامة لمستحقى برنامج الدعم المشروط بالمحافظة

الثلاثاء، 27 مارس 2018 01:03 م
تضامن دمياط: 4381 فيزا تكافل وكرامة لمستحقى برنامج الدعم المشروط بالمحافظة حسام عبد الغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بدمياط





دمياط- معتز الشربينى
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أعلن حسام عبد الغفار، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة دمياط، إصدار 4 آلاف و516 بطاقة "فيزا" ضمن برنامج الدعم النقدى المشروط "تكافل وكرامة" للمستحقين بالمحافظة، بواقع 135 بطاقة "كرامة" و4 آلاف و381 بطاقة "تكافل".
 
يأتى ذلك فى إطار جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال توفير مظلة آمنة للأسر الأشد فقرا فى نطاق المحافظة، وأشارت مديرية التضامن من ناحية أخرى إلى أنه تم تشكيل لجان مجتمعية فى كل الإدارات، لفحص أوراق المستحقين لصرف الدعم النقدى ضمن برنامج تكافل وكرامة.
 

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