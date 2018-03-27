"تصديرى الأدوية" يستقبل 16 شركة صومالية اليوم

"تصديرى الأدوية" يستقبل 16 شركة صومالية اليومالثلاثاء، 27 مارس 2018 12:04 ص
أدوية
كتب حسن رمضان
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ينظم المجلس التصديرى للأدوية والمستلزمات الطبية، اليوم الثلاثاء، لقاء مع بعثة مشترين تضم 16 شركة صومالية، ومن المقرر تنظيم لقاءات B2B على هامش اللقاء.
ويترأس الحانب المصرى الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس وبمشاركة أعضاء مجلس تصديرى الصناعات الطبية والدوائية.
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