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تزايد الإقبال على لجان السيدات بمدارس عابدين.. وتوزيع الورود على الناخبات

الثلاثاء، 27 مارس 2018 08:22 م
تزايد الإقبال على لجان السيدات بمدارس عابدين.. وتوزيع الورود على الناخبات انتخابات الرئاسة





كتب رضا حبيشى
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شهدت لجان السيدات بمدارس طلعب حرب الثانوية الصناعية وفتحية بهيج للبنات ومحمد فريد بمنطقة عابدين إقبالا متزايدا من السيدات اللاتى توجهن للإدلاء بأصواتهن فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية. 
 
وشهدت لجان مدرسة فتحية بهيج للبنات ومحمد فريد إطلاق السيدات زغاريد وتوزيع الأعلام والورود على الناخبات على أنغام تسلم الأيادى وبشرة خير.
 
يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الإثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.
 
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.
 
 
 

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