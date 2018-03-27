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تدوال 25 سفينة حاويات وبضائع عامة بمينائى غرب وشرق بورسعيد

الثلاثاء، 27 مارس 2018 01:21 م
تدوال 25 سفينة حاويات وبضائع عامة بمينائى غرب وشرق بورسعيد ميناء بورسعيد - أرشيفية





بورسعيد – محمد فرج
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أعلنت هيئة موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه تم اليوم الثلاثاء، تداول 25 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات، وخروج 5 سفن أخرى، كما يتراكى على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول سفينتين .

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول  سفينة واحدة، وموجود على الأرصفة سفينة أخرى، ومن المنتظر استقبال سفينتين حاويات، وسجل الميناء دخول سفينة  بضائع عامة، وخروج 3 سفن، ويتواجد على أرصفة الميناء سفينة ومن المنتظر دخول سفينة أخرى بضائع عامة.

وأشار البيان إلى أنه جارى تسهيل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

 

 

 

 


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