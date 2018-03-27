تأجيل دعوى تطالب بكتابة المحاضر والتحقيقات بـ"الكمبيوتر" لـ 19يونيو

تأجيل دعوى تطالب بكتابة المحاضر والتحقيقات بـ"الكمبيوتر" لـ 19يونيوالثلاثاء، 27 مارس 2018 02:53 م
محكمة القضاء الإدارى - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، والتي يطالب خلالها بكتابة محاضر جمع الاستدلالات ومحاضر الجلسات ومحاضر تحقيقات النيابة بالكمبيوتر، حفاظاً على حقوق الدفاع وكفالتها ولحسن سير مرفق العدالة لجلسة 19 يونيو المقبل.
واختصمت الدعوى رقم 85500 لسنة 70 قضائية، كلا من وزير العدل، ووزير الداخلية بصفتهما، حيث ذكرت الدعوى أن محاضر جمع الاستدلالات التى تحررها وزارة الداخلية بمعرفة أقسام الشرطة والتى يدونها أمناء الشرطة، وتحقيقات النيابة التى يدونها سكرتارية التحقيق، ومحاضر الجلسات التى يدونها أمناء السر لا يزالون يُكتبون بـ "خط اليد"، وهى بذلك قابلة للتلف والضياع والتعديل.
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