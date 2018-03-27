بلاغ لنيابة استئناف الإسكندرية يطالب بضبط إرهابى مقيم بالسويد







كتب حازم عادل

تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، صباح اليوم، ببلاغ إلى المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، ضد الإرهابى الهارب علاء الظاهرى، أحد القيادات الهاربة بجماعة "حازمون" الإرهابية، التى يتزعمها حازم أبو إسماعيل المحبوس حاليا على ذمة قضايا تحريض على ارتكاب أعمال إرهابية.

واتهم محمود فى بلاغه رقم 2048 لسنة 2018 ضد الإرهابى علاء الظاهرى بالتحريض على القيام بأعمال عنف وقتل وخطف، ودعوة أنصاره وكوادر حركة حازمون الإرهابية للقيام بأعمال قتل وتفخيخ السيارات لاستهداف أفراد وقيادات الشرطة والجيش، وخطف ذويهم.

كما اتهمه باعترافه فى فيديوهاته المسجلة بارتكابه للعديد من العمليات الإرهابية، والتى استهدفت رجال الشرطة والجيش والمدنيين.

وطالب محمود فى بلاغه بضبط وإحضار المقدم ضده البلاغ وإدراجه على قوائم المطلوبين بالنشرة الحمراء للانتربول الدولى للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية للتحقيق معه فى الاتهامات الموجهة إليه.