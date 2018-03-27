اليوم السابع: الصعيد يتألق.. والشباب ينافس فى الطوابير.. وسيدات بحرى فى المقدمة







تواصل اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر، غدا الأربعاء، متابعة العديد من القضايا والملفات المهمة، منها كواليس اليوم الثانى لانتخابات الرئاسة.

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