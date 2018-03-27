اليوم السابع: الصعيد يتألق.. والشباب ينافس فى الطوابير.. وسيدات بحرى فى المقدمة

اليوم السابع: الصعيد يتألق.. والشباب ينافس فى الطوابير.. وسيدات بحرى فى المقدمةالثلاثاء، 27 مارس 2018 07:35 م
اليوم السابع
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تواصل اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر، غدا الأربعاء، متابعة العديد من القضايا والملفات المهمة، منها كواليس اليوم الثانى لانتخابات الرئاسة.
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الصعيد يتألق.. والشباب ينافس فى الطوابير.. وسيدات بحرى فى المقدمة فى انتخابات الرئاسة
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