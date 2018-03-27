اليورو يسجل أعلى سعر فى 5 أسابيع..واليوان الصينى يبلغ أعلى مستوى فى 7أسابيع







لندن (رويترز)

صعد اليورو إلى مستوى مرتفع جديد اليوم الثلاثاء، مع تراجع المخاوف من حرب تجارية عالمية مما أضر بالدولار وشجع المستثمرين على معاودة المراهنة على العملة الموحدة.

وبعد مكاسب قوية أمس الاثنين ارتفع اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.2473 دولار عند مستوى يقل سنتا واحدا من أعلى سعر فى ثلاثة أشهر المسجل منتصف فبراير.

ومع مراهنة المتعاملين على ضعف الدولار لفترة طويلة هذا العام بسبب عجز التجارة والميزانية فى الولايات المتحدة، يتوقع المستثمرون تخصيص مبالغ أكبر لمنطقة اليورو مع تحسن اقتصادها. وأداء العملة الموحدة جيد منذ بداية العام.

وارتفع اليورو 0.3 بالمئة إلى 131.69 ين بعد أن قفز يوم الاثنين لتسجل العملة الأوروبية أكبر مكسب يومى بالنسبة المئوية منذ يونيو 2017.

ونزلت العملة اليابانية 0.1 بالمئة إلى 105.51 ين للدولار بعد أن تخلت عن جزء من مكاسبها الكبيرة المحققة الأسبوع الماضى حين كان المتعاملون يخشون نشوب حرب تجارية.

واستقر مؤشر الدولار، الذى يقيس قوة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات، عند 88.991 وهو أقل مستوى منذ 16 فبراير.

اليوان الصينى يبلغ أعلى مستوى فى 7 أسابيع

واصل اليوان الصينى مكاسبه مقابل الدولار الأمريكى مسجلا أعلى مستوى فى سبعة أسابيع اليوم الثلاثاء بعد أن حدد البنك المركزى سعر القطع الرسمى عند أقوى مستوى فى أكثر من عامين ونصف العام.

وقبل فتح السوق، رفع بنك الشعب الصينى (البنك المركزى) نقطة منتصف اليوان الرسمية إلى 6.2816 للدولار بزيادة 0.6 بالمئة بالمقارنة مع قطع أمس الاثنين البالغ 6.1393.

وسعر اليوم الاسترشادى هو الأقوى أيضا منذ 11 أغسطس 2015، حين أحدثت الصين صدمة للأسواق العالمية عبر خفض قيمة عملتها بواقع اثنين بالمئة.

ويماثل سعر القطع الرسمى اليوم إلى حد كبير توقعات السوق. ودفعت زيادة سعر القطع اليوان للارتفاع فى المعاملات الفورية.

وفتح اليوان فى السوق المحلية عند 6.2579 للدولار وارتفع إلى 6.2523 فى التعاملات المبكرة وهو أقوى مستوى منذ السابع من فبراير.

وفى منتصف التعاملات، جرى تداول اليوان فى المعاملات الفورية عند 6.2602 للدولار مرتفعا عن الإغلاق السابق وبزيادة 0.34 بالمئة عن نقطة المنتصف.

وتعزز سعر اليوان فى الأسواق الخارجية أيضا إذ صعد إلى 6.2400 وهو أقوى مستوى منذ 11 أغسطس 2011. وزاد سعر صرف العملة 0.13 بالمئة عن السعر الفورى المحلى مسجلا 6.2522 للدولار منتصف اليوم.