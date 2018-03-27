الوطنية للانتخابات: لم نتلق شكاوى تعوق عملية التصويت







كتب إبراهيم قاسم - هدى أبو بكر

أكد المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، أن الهيئة لم تتلق شكاوى تعوق عملية التصويت، سوى فيما يتعلق بتغيير محل الإقامة.

وضاف الشريف فى المؤتمر الصحفى للهيئة الوطنية للانتخابات فى اليوم الثانى للانتخابات الرئاسية 2018، "أن الوافد الذى لم يسجل رغبته فى المدة المحددة بالشهر العقارى أو المحاكم الابتدائية لن يستطيع االتصويت إلا فى محافظته".

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الإثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الآنتخابى إلى كرنفال احتفإلى .

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعأونهم 110 آلاف موظف.