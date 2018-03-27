النيابة تستدعى أهل طفل المطرية وتصرح بدفن جثته: "لا شبهة جنائية"







كتب كريم صبحى

توصلت تحريات المباحث إلى عدم وجود أى شبهة جنائية فى وفاة طفل يبلغ من العمر 9 سنوات وأنه فارق الحياة نتيجة سقوط سقالة حديد عليه أثناء سيره بأحد شوارع المطرية، وعليه صرحت نيابة المطرية بدفن الجثة وطلبت مزيدا من التحريات مع استدعاء أهلية المتوفى.

وتلقى ضباط مباحث قسم المطرية بلاغًا من الأهالى بسقوط سقالة محملة بحديد على طفل بعقار تحت الإنشاء أثناء سيره بالمنطقة.

وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم نقل الطفل الصغير إلى المستشفى، ولكنه كان قد فارق الحياة، وتم تحرير محضر بالواقعه وأخطرت النيابة العاملة لتولى التحقيق .