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النائبة سارة صالح : المرأة السيناوية ضربت المثال فى تأدية واجبها الوطنى

الثلاثاء، 27 مارس 2018 10:47 م
النائبة سارة صالح : المرأة السيناوية ضربت المثال فى تأدية واجبها الوطنى النائبة سارة صالح تدلى بصوتها





جنوب سيناء – فايزة مرسال
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أكدت النائبة سارة صالح عضو البرلمان بجنوب سيناء ،أنها قامت اليوم بجولة على اللجان ،وحثت السيدات على المشاركة بكثافة في الانتخابات، وذلك لاستكمال العرس الديمقراطي الذى بدأ أمس، ولكى تضرب المرأة السيناوية والمصرية المثال والقدوة، أثناء تأدية واجبها الوطنى تجاه بلدها .

وأكدت النائبة سارة ، أن الشعب المصرى يعيش الآن أزهى عصور الديمقراطية  والتى من خلالها سوف يصنع عرس ديمقراطى لم يسبق له مثيل ،مؤكداً أن الشعب يعى جيداً ما يحاك بالوطن من مؤامرات لذلك فهو عازم بقوة على المشاركة في الانتخابات، لاستكمال ما تحقق من انجازات كثيرة على الأرض ،والوقوف خلف القيادة  السياسية  والقوات المسلحة والشرطة من أجلا لوطن ولاستكمال مسيرة  البناء  والتنمية.

وأضافت سارة أن مشاركتنا القوية اليوم تبعث برسالة لدول العالم التى تشاهد وتتابع العملية الانتخابية ان الشعب المصرى صاحب الكلمة ويعيش في امن وأمان واستقرار في وطنه الغالى مصر.

ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة جنوب سيناء 101 ألف و742 مواطنا يصوتون فى 18 لجنة فرعية تشرف عليها 9 لجان عامة و15 مركزا انتخابيا.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألف و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضيا تقريبا يعاونهم 110 ألف موظف.

 


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