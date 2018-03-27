"المرور" تتصدى للفوضى وتحرر 365 مخالفة متنوعة بـ6 أكتوبر

"المرور" تتصدى للفوضى وتحرر 365 مخالفة متنوعة بـ6 أكتوبرالثلاثاء، 27 مارس 2018 04:00 ص
مرور - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تستكمل الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية أعلى محاور وميادين المحافظة، لرصد كل المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور لمنع وقوع أى حوادث مرورية.
وتمكنت الإدارة من خلال الحملات بقطاع أكتوبر، من ضبط 365 مخالفة مرورية متنوعة، منها 210 مخالفة نموذج 125 و 32 مخالفة رخص بدون تسيير، وتم حجز 14 مركبة توك توك وضبط 12 دراجة نارية بدون لوحات ومخالفات متنوعة أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
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