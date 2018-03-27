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الثلاثاء، 27 مارس 2018 01:19 م
خالد صلاح
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القوات الشرعية اليمنية تحبط هجوما للحوثيين فى العقبة بالجوف

الثلاثاء، 27 مارس 2018 08:44 ص
القوات الشرعية اليمنية تحبط هجوما للحوثيين فى العقبة بالجوف الجيش اليمنى - أرشيفية





أ ش أ
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قالت مصادر عسكرية يمنية، إن مسلحين من ميليشيات الحوثى حاولوا التسلل إلى مواقع الجيش اليمنى فى جبهة العقبة، حيث دارت مواجهات عنيفة رافقها قصف مدفعى متبادل، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف المتمردين.

وأوضحت المصادر - حسبما أفادت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية، اليوم الثلاثاء - أن ميلشيات الحوثى حاولت من خلال الهجوم تعويض خسارتها قبل أيام بعد سيطرة القوات الشرعية على معسكر طيبة الاسم الاستراتيجى فى مديرية ربط العنان بالجوف، الذى كانت تستخدمه الميلشيات الانقلابية كنقطة تدريب وتجميع لمقاتليها ولاستقبال التعزيزات من المناطق المجاورة.

يأتى هذا فى وقت دمرت فيه مقاتلات التحالف العربى آليات عسكرية للحوثيين فى منطقة نجد قفيل جنوب مديرية القبيطة فى محافظة لحج، كما استهدفت، مقاتلات التحالف، مواقع وتجمعات للمتمردين فى مديرية حرف سفيان ومديرية السود بمحافظة عمران، وهمدان فى محافظة صنعاء، ونفذت أيضا سلسلة غارات على أهداف فى محافظة صعدة، المعقل الرئيسى لميليشيات الحوثى الإيرانية على الحدود مع السعودية، منها غارات فى كتاف ومجز.


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