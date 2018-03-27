الفريق مهاب مميش : عبور 52 سفينة قناة السويس بحمولة 3.5 مليون طن







الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس،أن قناة السويس شهدت اليوم الثلاثاء عبور 52 سفينة، بحمولة 3.5 مليون طن سفن حاويات من الإتجاهين.

وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس،أن قافلة الشمال شهدت عبور 27 سفن بحمولة 2 مليون طن،وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدانمركية ELLY MAERSK، بحمولة 173 ألف طن، قادمة من المغرب، ومتجهة إلى عمان.

وعبرت 25 سفينة من إتجاه الجنوب(القناة الجديدة ) ، بحمولة مليون و500 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت لسفينة الحاويات التى ترفع علم هونج كونجCSCL ATLANTIC OCEAN ، بحمولة 193 ألف طن، قادمة من سنغافورا، ومتجهة إلى المملكة المتحدة