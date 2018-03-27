العجز التجارى بقطاع الخدمات الصينى يرتفع إلى 27.3 مليار دولار فى فبراير







(رويترز)

قالت الهيئة المعنية بتنظيم سوق الصرف فى الصين اليوم الثلاثاء إن العجز التجارى الصينى فى قطاع الخدمات زاد إلى 27.3 مليار دولار فى فبراير من 21.8 مليار دولار فى يناير.

وأظهرت بيانات مصلحة الدولة للنقد الأجنبى أن العجز يرجع بشكل كبير إلى فجوة قدرها 24 مليار دولار فى إنفاق السياح. وحين يسافر الصينيون إلى الخارج فإنهم ينفقون أكثر مما ينفقه الأجانب الزائرون للصين.

وفى هذا العام، حلت عطلة رأس السنة القمرية التى تستمر أسبوعا فى شهر فبراير.

وعلى مدى شهرى يناير وفبراير، بلغ العجز التجارى فى قطاع الخدمات 49.1 مليار دولار.