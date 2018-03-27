العجز التجارى بقطاع الخدمات الصينى يرتفع إلى 27.3 مليار دولار فى فبراير

العجز التجارى بقطاع الخدمات الصينى يرتفع إلى 27.3 مليار دولار فى فبرايرالثلاثاء، 27 مارس 2018 12:55 م
الصين
(رويترز)
إضافة تعليق
قالت الهيئة المعنية بتنظيم سوق الصرف فى الصين اليوم الثلاثاء إن العجز التجارى الصينى فى قطاع الخدمات زاد إلى 27.3 مليار دولار فى فبراير من 21.8 مليار دولار فى يناير.
وأظهرت بيانات مصلحة الدولة للنقد الأجنبى أن العجز يرجع بشكل كبير إلى فجوة قدرها 24 مليار دولار فى إنفاق السياح. وحين يسافر الصينيون إلى الخارج فإنهم ينفقون أكثر مما ينفقه الأجانب الزائرون للصين.
وفى هذا العام، حلت عطلة رأس السنة القمرية التى تستمر أسبوعا فى شهر فبراير.
وعلى مدى شهرى يناير وفبراير، بلغ العجز التجارى فى قطاع الخدمات 49.1 مليار دولار.
إضافة تعليق
"التموين": بدء طرح الرنجة والفسيخ فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة 25%.. "القابضة الغذائية": ارتفاع معدلات توريد القصب لـ5 ملايين و830 ألف طن.. وشركات الجملة تنتهى من صرف المقررات التموينية لشهر مارس
دفتر أحوال المواطن.. شكوى من تكدس المواطنين أمام مكتب تموين الدخيلة بالإسكندرية.. شكوى من انتشار القمامة أمام محطة مترو عزبة النخل.. وقارئ يناشد وزارة الصحة بإنشاء مستشفى بقرية المحروسة فى قنا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة