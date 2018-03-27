الشرطة فى خدمة الناخبين.. نقل كبار السن من منازلهم للجان التصويت (فيديو)الثلاثاء، 27 مارس 2018 06:25 م
الشرطة فى خدمة الناخبين
كتب محمود عبد الراضى
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ينشر"اليوم السابع"، فيديو لرجال الشرطة أثناء نقلهم لكبار السن والمرضى من منازلهم للجان الانتخابية.
يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الإثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.
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عدد الردود 0
بواسطة:
مصري
أنا انتخبت في دقيقة وخرجت ....يوجد سلاسة وتنظيم كبير وسهولة وامان جدا في اللجان
والله الواحد كان فرحان وهو خارج من اللجنة حاسس انه عمل ايلي عليه علشان مصر وعلشان الواحد ضميره ما يوجعوش بعد كده انه كسل ينزل