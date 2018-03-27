السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى المقطم دون إصابات







كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة حريق شب داخل شقة سكنية فى شارع 80 بمنطقة المقطم، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق السكنية فى المقطم، تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.