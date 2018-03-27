السفير محمد العرابى: قرى صغيرة بالصعيد لا يسمع عنها أحد خرجت كلها للانتخاب

كتبت إيمان على

اعتبر السفير محمد العرابى، رئيس لجنة العلاقات الخارجية الأسبق بمجلس النواب، أن مشهد الانتخابات الرئاسية ٢٠١٨ لليوم الأول كان رائعا، مؤكدا أن صورة اليوم الأول عبر عن رغبة الكثير من المواطنين البسطاء فى المشاركة بتلقائية ووطنية .

وأشار، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" ، إلى أن القرى الصغيرة بمحافظات الصعيد خرجت بكامل قوتها البشرية للمشاركة والتى عبرت عن رغبتها لاستكمال الطريق الذى بدأناه عقب ثورة ٣٠ يونيو .

وشدد "العرابى" على أن المشهد يعكس رسالة إيجابية فى الخارج، ولكن فى النهاية "نحن لا نحتاج شهادات خارجية من أحد ويكفى انطباعنا عن أنفسنا".

ولفت أن بعض وسائل الإعلام الدولية متوقع أن تنشر بشكل سلبى عن مصر مثل نيويورك تايمز والجارديان فهم يرفضون التعامل مع هذه الصورة الإيجايية مهما حدث .

وتابع قائلا: "هناك قرية تدعى شوبر بمركز مغاغا محافظة المنيا اصطف مواطنوها بالمئات أمام اللجان بالطوابير للمشاركة.. وهو ما يدل على بساطة وتلقائية المواطنين الذين حرصوا على خدمة هذا الوطن".

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألف و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضيا تقريبا يعاونهم 110 ألف موظف.