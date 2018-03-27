السعودية توقع مذكرة تفاهم مع "بوينج" لدعم أسطولها من الطائرات







نيويورك (رويترز)

قال أحمد الخطيب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدفاعية اليوم الثلاثاء، إن المملكة ستوقع مذكرة تفاهم مع شركة بوينج الأمريكية المتخصصة فى صناعة الطائرات لتوفير الدعم والتدريب لأسطول البلاد، وذلك خلال زيارة قادمة لسياتل.

وقال الخطيب، إن السعودية تتباحث مع شركات أمريكية كبرى بشأن وجودها فى المملكة فى إطار جهود الوصول بالمكون المحلى لصناعاتها العسكرية إلى 50 % بحلول عام 2030.

وأبلغ الخطيب، الذى يشغل أيضا منصب رئيس الهيئة العامة للترفيه، رويترز على هامش منتدى فى نيويورك قائلا:"نجرى حوارا معهم لتوسعة أنشطتهم فى السعودية.. سنوقع مذكرة تفاهم مع بوينج خلال زيارتنا لسياتل.. نأمل فى أن نعلن عن مذكرات تفاهم أخرى مع شركات أمريكية كبرى".

ويزور ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، الولايات المتحدة ومن المقرر أن يتوجه إلى الساحل الغربى للولايات المتحدة يوم الجمعة.