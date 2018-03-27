الداخلية تضبط 314 قضية تموينية على مستوى الجمهورية خلال 24ساعة

الداخلية تضبط 314 قضية تموينية على مستوى الجمهورية خلال 24ساعةالثلاثاء، 27 مارس 2018 02:41 م
تهريب سولار-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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نجحت شرطة التموين، بوزارة الداخلية فى ضبط 15قضية مواد بترولية، وإسطوانات البوتاجاز، و124 قضية مخابز، ودقيق مدعم وأقماح، و160قضية فى مجال الإتجار غير المشروع، بالسلع التموينية المدعمة، و47 قضية فى مجال الغش التجارى.
وأثمرت جهود شرطة التموين بوزارة الداخلية، فى ضبط 314 قضية فى مجال "المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأكثر من السعر، باعة جائلين".
وتمكنت شرطة التموين من ضبط 15 قضية فى مجال الأسماك، واللحوم، ومصنعاتها، و6 قضايا فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر، و8 قضايا فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة، وقضيتين فى مجال السلع مجهولة المصدر.
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