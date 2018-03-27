video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 27 مارس 2018 09:15 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الداخلية تضبط 314 قضية تموينية على مستوى الجمهورية خلال 24ساعة

الثلاثاء، 27 مارس 2018 02:41 م
الداخلية تضبط 314 قضية تموينية على مستوى الجمهورية خلال 24ساعة تهريب سولار-أرشيفية





كتب محمود عبد الراضى
إضافة تعليق

نجحت شرطة التموين، بوزارة الداخلية فى ضبط 15قضية مواد بترولية، وإسطوانات البوتاجاز، و124 قضية مخابز، ودقيق مدعم وأقماح، و160قضية فى مجال الإتجار غير المشروع، بالسلع التموينية المدعمة، و47 قضية فى مجال الغش التجارى.
 
وأثمرت جهود شرطة التموين بوزارة الداخلية، فى ضبط 314 قضية فى مجال "المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأكثر من السعر، باعة جائلين".
 
وتمكنت شرطة التموين من ضبط 15 قضية فى مجال الأسماك، واللحوم، ومصنعاتها، و6 قضايا فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر، و8 قضايا فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة، وقضيتين فى مجال السلع مجهولة المصدر. 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 8.5 طن أرز و1400 لتر سولار و8 أطنان دقيق مدعم قبل تهريبها بكفر الشيخ

"تموين أسوان" تضبط 2 طن سولار قبل تهريبها للسوق السوداء

إحباط تهريب 3000 لتر سولار للسوق السوداء فى البحيرة

إحباط تهريب ألف لتر سولار مدعم للسوق السوداء فى البحيرة

الداخلية

التموين

حملات تموينية

وزارة الداخلية

غلاء الاسعار

قضية مواد بترولية

إسطوانات البوتاجاز

دقيق مدعم

لإتجار غير المشروع




لا تفوتك
"الهيئة الوطنية": إلغاء ساعة الراحة تلبية للموظفين الراغبين فى التصويت

"الهيئة الوطنية": إلغاء ساعة الراحة تلبية للموظفين الراغبين فى التصويت

موعد مباراة مصر واليونان والقنوات الناقلة

موعد مباراة مصر واليونان والقنوات الناقلة

"التموين": بدء طرح الرنجة والفسيخ فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة 25%.. "القابضة الغذائية": ارتفاع معدلات توريد القصب لـ5 ملايين و830 ألف طن.. وشركات الجملة تنتهى من صرف المقررات التموينية لشهر مارس

"التموين": بدء طرح الرنجة والفسيخ فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة 25%.. "القابضة الغذائية": ارتفاع معدلات توريد القصب لـ5 ملايين و830 ألف طن.. وشركات الجملة تنتهى من صرف المقررات التموينية لشهر مارس

دفتر أحوال المواطن.. شكوى من تكدس المواطنين أمام مكتب تموين الدخيلة بالإسكندرية.. شكوى من انتشار القمامة أمام محطة مترو عزبة النخل.. وقارئ يناشد وزارة الصحة بإنشاء مستشفى بقرية المحروسة فى قنا

دفتر أحوال المواطن.. شكوى من تكدس المواطنين أمام مكتب تموين الدخيلة بالإسكندرية.. شكوى من انتشار القمامة أمام محطة مترو عزبة النخل.. وقارئ يناشد وزارة الصحة بإنشاء مستشفى بقرية المحروسة فى قنا

بالخطوات.. كيف تمنع فيس بوك من تسجيل مكالماتك ورسائلك؟

بالخطوات.. كيف تمنع فيس بوك من تسجيل مكالماتك ورسائلك؟

الوطنية للانتخابات: المشاركة تعنى الديمقراطية والمقاطعة مكسب لكارهى الوطن

الوطنية للانتخابات: المشاركة تعنى الديمقراطية والمقاطعة مكسب لكارهى الوطن

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة