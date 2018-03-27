الجيش السورى يحرر 28 مختطفا لدى المجموعات الإرهابية بريف دمشق

الجيش السورى يحرر 28 مختطفا لدى المجموعات الإرهابية بريف دمشقالثلاثاء، 27 مارس 2018 11:58 ص
الجيش السورى ـ صورة أرشيفية
دمشق (أ ش أ)
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حررت وحدات الجيش السورى، عددًا من المختطفين كانوا محتجزين لدى المجموعات المسلحة فى القطاع الأوسط من الغوطة الشرقية بريف دمشق.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن وحدات الجيش حررت 28 من المختطفين كانت تحتجزهم المجموعات الإرهابية فى بلدة عربين، حيث تم نقلهم بواسطة حافلة إلى أحد المستشفيات للاطمئنان على وضعهم الصحى.
يذكر أن وحدات الجيش السورى حررت السبت الماضى، 8 مختطفين عن طريق معبر عربين، و13 آخرين من حرستا.
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