"الاستثمار" تنظم جولة لوسائل الإعلام فى مركز الخدمات والرواد صباح الخميس

"الاستثمار" تنظم جولة لوسائل الإعلام فى مركز الخدمات والرواد صباح الخميسالثلاثاء، 27 مارس 2018 03:00 ص
الدكتورة سحر نصر
كتب عبد الحليم سالم
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تنظم وزارة الاستثمار والتعاون الدولى صباح الخميس المقبل، جولة لوسائل الإعلام المصرية والأجنبية بمركز خدمات المستثمرين ومركز رواد الأعمال.
من المنتظر أن تستعرض وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى تفاصيل خريطة مصر الاستثمارية، والإجراءات التى تمت لتسهيل مهمة المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتح مؤخرا مركز خدمات المستثمرين الرئيسى .
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