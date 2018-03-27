اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء







يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الثلاثاء، منها متابعة ثانى أيام انتخابات الرئاسة 2018.

الوطنية للانتخابات: اللجان الفرعية تعلن حصرا عدديا للتصويت وليس نتائج رسمية.. والنتيجة النهائية 2 أبريل

أحمد شفيق يدلى بصوته بانتخابات الرئاسة فى التجمع.. ويؤكد: المشاركة واجب وطنى

الشباب هزم الإرهاب.. شباب مصر يردون على مزاعم العزوف عن الانتخابات بطوابير لعشرات الأمتار

الوفد الأمريكى المراقب لانتخابات الرئاسة: لم نرصد تجاوزات.. وفطير ووصلة تحطيب فى استقبالهم

نجوم الفن والسياسة فى ثانى أيام انتخابات الرئاسة.. مسئولون ومشاهير يدلون بأصواتهم

جامعة الزقازيق تقرر عزل أى عضو هيئة تدريس حال إجباره الطلاب على شراء الكتاب

"سويس إنفو": سويسرا أعادت 34 مليون دولار من أموال أحمد عز المجمدة لمصر

دقت ساعة امتحانات الثانوية بالخارج.. التعليم: 70 ألف طالب يبدأون الاختبارات أول أبريل

الاهلي يمطر شباك فريق "مارادونا" بأربعة أهداف ودياً

الأرصاد: أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال غدا.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة